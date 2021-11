Proteste no Green Pass, sei fogli di via per i manifestanti che hanno bloccato al zona del porto

ANCONA - Proteste contro il Green pass, il questore di Ancona Cesare Capocasa ha disposto sei fogli di via obbligatori. Destinatari ltrettanti partecipanti alle «manifestazioni non autorizzate di contestazione della politica governativa in materia di Green Pass e contrasto alla pandemia», che nelle scrose settimane «avevano creato

disagio alla cittadinanza, con blocchi stradali ed intralcio alla libera circolazione dei veicoli, in via Mattei» in zona

Zipa del porto. I divieti, spiega la Questura, sono stati disposti per i «non residenti nella provincia di Ancona, ai quali il Questore ha disposto il divieto di ritorno ad Ancona, senza specifica autorizzazione, per un anno, non avendo interessi familiari, di lavoro o di altra natura, nel territorio dorico».

