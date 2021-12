A passeggio in centro senza mascherina o sull'autobus sprovvisti di Green pass: arrivano le prime multe da 400 euro

ANCONA - Tre cittadini multati perché trovati senza mascherina. Stesso trattamento per altri due appena scesi dal bus privi di Green Pass. Sono fioccate nelle ultime ore le prime sanzioni legate alle nuove disposizioni per contenere al massimo il rischio contagio da Covid-19. Tra i cinque multati, ci sono anche due ragazzi minorenni.

L’obbligatorietà di indossare il dispositivo di protezione in alcune zone della città è stata violata da tre anconetani, tutti multati nel corso dei controlli disposti dalla polizia locale. La prima violazione è stata riscontrata giovedì sera in piazza Roma. A farne le spese un uomo che stava percorrendo l’area attorno al grande albero di Natale senza la mascherina. Altre due sanzioni, una nei confronti di un minore e una per un adulto, sono state comminate ieri in corso Mazzini. A tutti è stata elevata una multa di 400 euro, che se pagata entro 30 giorni, sarà ridotta a 280. L’obbligo della mascherina è entrato in vigore l’8 dicembre grazie all’ordinanza firmata dal sindaco Valeria Mancinelli. La prescrizione sarà valida fino al 9 gennaio del 2022 e interessa varie zone, quelle più a rischio assembramenti. Bisogna portare il dispositivo di protezione, dalle 9 alle 21, lungo il viale della Vittoria durante lo svolgimento dei mercati ambulanti, piazza Cavour, corso Garibaldi e relative traverse verso corso Mazzini e corso Stamira, corso Mazzini durante lo svolgimento del mercato ambulante, piazza Roma e piazza D’Armi durante il consueto appuntamento con le bancarelle. In piazza del Plebiscito l’obbligo della mascherina va dalle 17 all’una di notte. Si ricorda che, per esempio, sono esenti dal portare il dispositivo di protezione i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie incompatibili con l’uso della mascherina; i soggetti che stanno svolgendo attività motoria. Giovedì pomeriggio sono fioccate anche due multe al terminal di piazza Ugo Bassi, fatte scattare dai carabinieri. Nei consueti controlli, due utenti appena scesi dal bus sono stati trovati senza Green Pass, diventato obbligatorio dal 6 dicembre per utilizzare il trasporto pubblico locale. Si tratta di un ragazzo minorenne e di un’anziana. Sono stati sanzionati anche loro con una multa del valore di 400 euro. Proprio dal 6 dicembre, come stabilito dalla Prefettura, forze dell’ordine e polizia locale sono impegnati per controllare, laddove ce n’è bisogno, il possesso del Green Pass (per esempio per salire sui bus) e del Super Green Pass (per accedere a bar, ristoranti, cinema, teatri, palazzetti, stadi).

