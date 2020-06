Il Covid è più forte delle bombe: chiude il Circolo Arti e Mestieri

ANCONA - In più di 150 anni di storia non aveva mai chiuso per un periodo prolungato. Ha resistito persino alla seconda guerra mondiale, diventando un simbolo di coesione, solidarietà e speranza, punto di riferimento non solo di Torrette, ma anche della città intera. A far abbassare le saracinesche al circolo sociale più antico di Ancona ci ha pensato l’emergenza Covid-19. Il Csb Arti e Mestieri di via Flaminia, chiuso dal lockdown, non riaprirà prima del prossimo settembre.

I residenti del quartiere e gli altri soci dovranno fare a meno di un luogo che faceva della socialità la sua forza. Quella socialità che oggi deve rallentare. A maggior ragione se gran parte dei soci appartengono alla fascia più debole della popolazione, più esposta al nemico invisibile. «In una riunione – ha detto Antonio Defazio, socio e collaboratore del presidente del circolo torretano – abbiamo deciso di ripartire a settembre con il rispetto delle norme. Abbiamo preferito stare fermi e vedere come si evolve la situazione sanitaria. Da noi, la maggiore fetta di clienti è rappresentata da ottantenni e riaprire ora vorrebbe dire mettere a rischio la vita delle persone». Il circolo, fondato nel 1865 come società di mutuo soccorso, conta attualmente 250 soci circa.



Tra le attività della struttura di via Flaminia ci sono il gioco del biliardo (la sala è stata aperta nel 2001 con tre tavoli a cui nel 2013 se ne è aggiunto un quarto), il calcio balilla, la danza, corsi di fotografia e altri percorsi culturali/educativi. Con l’ordinanza firmata lo scorso 30 maggio, il presidente delle Marche Ceriscioli ha dato il via libera per la riapertura, dal primo giugno, di centri sociali, circoli culturali e ricreativi. Una riapertura condizionata dal rispetto delle norme anti Covid, quali il divieto di assembramento e la distanza interpersonale. Interdette tutte le attività di ballo (liscio, danze popolari) e quelle per cui non è possibile escludere il contatto fisico e assicurare il mantenimento della distanza di almeno due metri.

«Purtroppo – ha continuato Defazio – attualmente non ci sono i presupposti per ripartire. Il circolo nasce non come un’attività commerciale, ma come un luogo di ritrovo che unisce le persone. Il divieto di assembramento non coincide in questo momento con la vita del circolo. Adesso non ci sono le condizioni per organizzare, per esempio, feste ed eventi. Dispiace perché questo circolo, il più antico di Ancona con una storia di oltre 150 anni, non aveva mai chiuso, neanche durante la guerra». O per lo meno non aveva dovuto stoppare le attività per un tempo così lungo, circa sei mesi. «Stiamo già programmando per settembre – ha assicurato Defazio - le iniziative che daranno di nuovo impulso al circolo». Alle sue spalle ha una storia lunga che si intreccia con le vicissitudini della città e dell’Italia intera. La fondazione è datata 1865, quattro anni prima nasceva il regno d’Italia con la proclamazione a re di Vittorio Emanuele II. Racconta il socio: «All’inizio, era una società di mutuo soccorso, cercava di arrivare dove lo Stato non c’era. L’obiettivo è sempre stato aiutare chi è in difficoltà, l’unione fa la forza». Tra i maggiori giochi del circolo c’è il biliardo: uno degli istruttori è il professionista 30enne Riccardo Barbini, campione nella specialità dei cinque birilli.

