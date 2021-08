Sbarca al porto e respira male, portato all'ospedale scoprono che ha il Covid: 35enne intubato. Positiva tutta la famiglia. Nessuno è vaccinato

ANCONA - Arriva in porto e ha problemi respiratori. Una volta all'ospedale i medici scoprono che è positivo al Covid. Le sue condizioni sono gravi, tanto che lo hanno intubato. Adesso si trova nel reparto di Clinica di Anestesia e Rianimazione. L'uomo, 35 anni, macedone, non vaccinato, è arrivato ad Ancona con un traghetto da Durazzo con la famiglia. Tutti i famigliari dell'uomo, sbarcati insieme a lui, sono risultati anche loro positivi al coronavirus. Non presentano sintomi, per il momento potrebbero essere ospitati per la quarantena in un Covid hotel. Al porto è stato attivato subito il protocollo Covid. Il medico del porto ha fornito le prescrizioni anti-Covid al traghetto che, secondo quello che si è appreso dall'Authority portuale, dopo averle espletate, è già ripartito per l'Albania.

