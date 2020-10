Covid, scatta l'allarme rosso negli uffici comunali: esami e quarantena

ANCONA - Allarme rosso in Comune per il Covid. La sanificazione effettuata lunedì nella sede centrale di Palazzo del Popolo ha insospettito, anche se questa misura era stata programmata, ed è partito il tam tam nei corridoi e negli uffici.

LEGGI ANCHE:

Covid, i numeri dei contagi proiettano l'Italia verso lo scenario 4: il più grave

Timori rilanciati ufficialmente ieri dal consigliere Daniela Diomedi (M5S) che nel corso della riunione online dell’aula ha chiesto spiegazioni, citando anche condizioni sanitarie. L’eco delle domande dal web sono rimbalzate al Comune dove in serata il direttore generale Maurizio Bevilacqua (foto a destra) ha messo nero su bianco che «in questo momento anche al Comune alcuni dipendenti sono in quarantena volontaria con sintomi oppure in quarantena precauzionale, avendo avuto contatti con i sintomatici in attesa dell’esito del tampone».

I dipendenti in attesa di effettuare il tampone dopo aver manifestato sintomi riconducibili al virus oppure in quarantena precauzionale sarebbero una quarantina. «Il Comune sta gestendo da mesi la problematica Covid nel rispetto dei vari protocolli emanati, cercando cosi di tutelare i dipendenti ed i cittadini che si recano negli uffici - si legge nella nota del dg Bevilacqua - Le sanificazioni periodiche, l’ultima lunedì, vengono integrate con sanificazioni specifiche qualora si verifichino casi di positività e di quarantena. Le procedure Covid sono seguite dall’Asur nelle varie fasi, inclusa quella del tracciamento dei contatti nei casi di positività. L’astensione volontaria avviene svolgendo se possibile l’attività lavorativa in smart working mentre la quarantena precauzionale è stabilita in accordo con il medico competente del Comune o su indicazione del medico di famiglia».

«L’Amministrazione, come datore di lavoro, perseguendo la finalità della tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini - prosegue Bevilacqua - ha messo a disposizione dei dipendenti che hanno avuto contatti con sintomatici in attesa del tampone la possibilità di effettuare velocemente il tampone per una prevenzione aggiuntiva. Con senso di responsabilità, collaborazione e massima attenzione al rispetto delle regole che possono contenere la diffusione del Covid, si possa superare questo momento indubbiamente molto difficile». Mentre «a causa dell’emergenza Covid il front-office di Ancona Entrate resterà chiuso al pubblico da lunedì 2 novembre fino a data da destinarsi - specifica il Comune - L’accesso agli uffici solo su prenotazione e nelle ipotesi nelle quali non sia possibile definire la pratica senza la presenza fisica del contribuente. Prenotazioni all’800.551.881».



La Giunta intanto studia misure per cercare di sostenere famiglie e lavoratori a fronte delle nuove restrizioni. «Potremmo costituire un fondo di circa un milione da destinare a interventi di sostegno, utilizzando risparmi e altri capitoli di spesa previsti ma non impegnati» ha sottolineato l’assessore al Bilancio, Ida Simonella, nel corso del consiglio comunale che ha approvato la variazione finanziaria a seguito di nuovi fondi arrivati al Governo. A supporto di questa ipotesi la mozione firmata dai capigruppi di maggioranza in cui si chiede «entro novembre un’ulteriore variazione di bilancio in grado di far fronte alle tante fragilità emerse in questi mesi e in queste ultime settimane» indirizzata a «famiglie indigenti, attività commerciali e lavoratori con forme contrattuali per le quali non sono previste forme tradizionali di garanzia di sostegno al reddito». L’assessore allo Sport Guidotti, in risposta a un’interrogazione di Ausili (Fdi) ha invece annunciato «la possibilità di abbattere fino al 75% per tutto il 2021 delle tariffe per l’uso delle palestre scolastiche da parte delle società sportive in forte difficoltà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA