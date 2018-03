Da corteggiatore a stalker Sms a luci rosse e minacce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA Si era innamorato perdutamente di una barista guardandola dalla vetrina del suo negozio, situato di fronte al locale dove lei lavorava. Pensava che con sguardi pieni d’amore, sorrisi ammiccanti e messaggi a luci rosse che non lasciavano nulla all’immaginazione potesse far breccia nel suo cuore. Invece, all’epoca del folle innamoramento, non solo aveva ricevuto un due di picche, ma aveva anche dovuto fare i conti con una denuncia per stalking da parte del suo desiderio d’amore, una 36enne residente a Belvedere Ostrense.Il commerciante, un 33enne che gestiva un negozio per la cura della persona al centro del paese, è stato condannato ieri mattina dal giudice Paolo Giombetti a scontare sei mesi di reclusione, pena sospesa, la stessa condanna chiesta dal pm Valentina Pupo. Alla vittima, parte civile tramite l’avvocato Lucia Paolinelli, andrà un risarcimento danni del valore di 4 mila euro. All’inizio del processo ne erano stati chiesti 15 mila per ripagare i mesi di sofferenza e persecuzioni passati dalla donna. Stando a quanto contestato dalla procura, il suo inferno sarebbe nato nell’estate del 2015. L’imputato aveva perso la testa per quella barista che ogni giorno vedeva tramite la vetrina del negozio. Mattina e sera l’avrebbe guardata con sguardi ammiccanti, perso nella sua infatuazione. Lui, secondo quanto riscontrato durante il processo, avrebbe fatto di tutto per far breccia nel cuore della donna. Ogni tentativo, però, sarebbe stato vano, anche perché lei all’epoca dei fatti era felicemente fidanzata.L’ostacolo non avrebbe però impedito al 33enne di rendersi protagonista di ripetuti e quasi quotidiani assalti amorosi verso la vicina. Dopo il corteggiamento, andato male, sarebbero iniziati gli atti persecutori, tra continue incursioni nel bar della vittima e scenate di fronte ai clienti e sms pieni di ardore ed erotismo. Nei messaggi, prodotti agli atti, l’imputato si sarebbe vantato delle sue doti sessuali, pregando la barista di lasciare il suo compagno per iniziare una relazione tutta pepe con l’uomo che la desiderava come non aveva mai fatto nessun altro prima di lui. «Sei il mio desiderio sessuale» le avrebbe scritto lui in continuazione. A toni hard, il 33enne avrebbe anche alternato frasi colme di odio e rancore per il rifiuto della barista: «Vedrai, la pagherai cara», «ricordati che il mio obiettivo sei tu e prima o poi ci arrivo». E ancora: «Tanto se vado in galera, poi esco e poterò a termine il mio obiettivo». Un giorno, sbattendo la testa contro la vetrata del bar le avrebbe anche urlato: «Io mi ammazzo perché tu non vuoi stare con me».Alcune scene si sarebbero svolte sotto gli occhi degli avventori del locale, chiamati a testimoniare. Inoltre, dopo il rifiuto della donna, l’imputato l’avrebbe minacciata costantemente con lo sguardo ogni volta che lei si recava sul posto di lavoro in compagnia del suo fidanzato. Spesso, poi, le avrebbe fatto delle piazzate all’interno del bar, magari arrivando completamente alticcio. Non solo la donna non aveva ceduto alle avance del suo focoso spasimante, ma l’aveva anche denunciato dopo mesi dall’inizio della persecuzione subita. In un primo momento, il pm aveva chiesto l’archiviazione. Il legale della vittima aveva però fatto opposizione davanti al gip Antonella Marrone, ottenendo il rinvio a giudizio e l’inizio del processo. La difesa, rappresentata dall’avvocato Marco Flavio Torelli, ha sempre respinto ogni contestazione mossa dalla procura. Scontato che ci sarà appello.