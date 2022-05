Scoppia un incendio nell'appartamento, choc al Piano: in casa c'erano tre animali. Morti un cane e un gatto

ANCONA - Paura in corso Carlo Alberto per un incendio scoppiato in un appartamento al quarto e ultimo piano di una palazzina. Le colonne di fumo nero uscite dalle finestre hanno messo in allarme l'intero quartiere. Su segnalazione dei vicini, subito sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco insieme ai carabinieri e al 118, con la Croce Gialla e l'automedica. La famiglia di sudamericani che vive nell'appartamento era fuori, ma in casa erano rimasti i loro tre animali che purtroppo hanno respirato il fumo letale. Ci hanno pensato i pompieri a recuperarli e a portarli via da quell'inferno. Nonostante il tentativo di rianimarli, un gatto e uno dei due cani sono deceduti per via delle ustioni riportate, mentre l'altro si sarebbe salvato. Sono in corso le operazioni di spegnimento del rogo, le cui cause sono in fase di accertamento.

Ultimo aggiornamento: 19:23

