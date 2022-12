Bevono per strada con la musica a tutto volume: uno inveisce contro gli agenti, l'altro orina sul muro. Tunisini multati ad Ancona

ANCONA - Alle nove di sera erano già ubriachi. Bevevano per strada, in Corso Carlo Alberto ad Ancona, ed ascoltavano musica a tutto volume che proveniva dagli altoparlanti di una macchina in sosta. Quando una Volante della Polizia è arrivata sul posto per un controllo, un uomo del gruppetto che aveva alzato particolarmente il gomito ha iniziato ad inveire contro gli agenti: era agitato e molesto a tal punto che la polizia ha deciso di identificarlo - era un cittadino tunisino - e multarlo per ubriachezza molesta.

Inveisce conto gli agenti e l'amico orina sul muro davanti alla Polizia

Nemmeno il tempo di elevare la sanzione che un altro uomo - anche lui tunisino - ha iniziato a orinare su un muro incurante della presenza degli agenti. La Polizia lo ha multato per atti contrari alla decenza pubblica. Una serata ad alto tasso alcolico che è costata cara.