Malore mentre guida in corso Carlo Alberto, perde il controllo della macchina e finisce contro le auto in sosta: 82enne in ospedale

ANCONA - Accusa un malore in corso Carlo Alberto ad Ancona, perde il controllo della macchina e va a schintarsi contro le auto in sosta. Paura per un automobilista di 82 anni che questa mattina (28 giugno) ha perso i sensi mentre stava guidando lungo corso Carlo Alberto.

L'uomo si è accasciato sul volante e la sua vettura ingovernata è andata a sbattere contro alcune auto parcheggiate ai margini della strada. Sul posto la Croce gialla, l'automedica del 118 e la polizia municipale per i rilievi di rito. L'82enne è stato trasportato in ospedale con un codice di media gravità.