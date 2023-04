ANCONA - Un giorno da principale via dello shopping e luogo di eventi. Dopo aver sofferto di marginalizzazione, soprattutto durante il periodo natalizio, quando la maggior parte delle iniziative era stata concentrata sull’asse piazza Cavour – corso Garibaldi – piazza della Repubblica, ieri corso Amendola si è preso la sua rivincita reggendo pienamente il ruolo. L’ho ha fatto grazie ai suoi commercianti, i quali, in collaborazione con Confartigianato e con il patrocinio del Comune di Ancona, hanno dato vita al Corso Amendola Fashion Day, un’evoluzione della Notte Bianca di Corso Amendola, studiata per coinvolgere tutta la via, interamente pedonalizzata da via Orsi fino allo stadio Dorico, e valorizzare il centro commerciale naturale.



Le scenografie



Per questo si è deciso di organizzare il tutto tra le 16 e le 23 di <WC>ieri<WC1>, coi negozi aperti. Questi hanno avuto la possibilità di allestire davanti alle rispettive vetrine banchetti in cui proporre un saggio della propria merce o depliant informativi. Non tutti lo hanno fatto, ma c’è anche chi si è sbizzarrito mettendo in piedi vere e proprie scenografie. E la gente ha apprezzato, accorrendo in massa fin dalle prime ore del pomeriggio. «Poter passeggiare in corso Amendola senza macchine è una sensazione molto piacevole – dice Giuseppina Signorino -. Sembra di stare in corso Garibaldi. Il quartiere sicuramente ci guadagna». Anche perché la via diventa luogo di ritrovo. «Chi ha bambini come noi così viene più volentieri – dicono Marco e Angelo che si sono incontrati per caso qui dopo tanto tempo – dal momento che respirano aria migliore e non rischi che finiscano sotto una macchina».



Le iniziative



Inoltre il poter passeggiare rilassati favorisce la frequentazione dei negozi. «In questo modo sei sicuramente più stimolato a fermarti a guardare le vetrine» sostengono i due. Dunque già questo poteva bastare ad attirare le persone. Ma i commercianti hanno voluto fare di più organizzando eventi di moda, musica e spettacoli. Il momento clou, che ha per altro dato il nome alla manifestazione, è stato il defilé, organizzato di fronte alla scuola De Amicis, con le collezioni primavera – estate proposte dagli stessi negozianti di corso Amendola, che ha visto sfilare bambini e splendide modelle. Prima e dopo i visitatori hanno potuto assistere a performance di artisti di strada a cura delle associazioni Teatrodeche, WharsArt e Accademia 56. Particolare curiosità ha suscitato la presenza di quella che appariva essere una diva intenta a fare shopping, con tanto di portatori di pacchi, bodyguard e paparazzi al seguito, e invece si è rivelata essere una perfomer.



La serata si è conclusa con un concerto a cura della storica agenzia Sulvic, che ha ripercorso tutti i più grandi successi dagli anni Sessanta ad oggi. I partecipanti hanno potuto rifocillarsi <WC>nei <WC1>punti ristoro allestiti non da professionisti del settore provenienti da fuori, ma dai tanti bar, ristoranti e gastronomie di altissimo livello presenti lungo la via. La chiusura della strada ha avuto inevitabili ripercussioni sul traffico, con code che si sono create lungo il viale della Vittoria in direzione centro e via Maratta.