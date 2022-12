ANCONA - Domani si saprà se per lunedì 9 gennaio 2023 la scuola De Amicis potrà riaprire i battenti dopo i lavori di ristrutturazione che hanno interessato il plesso e la palestra. Un intervento da oltre 2 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’intero edificio. Il percorso del restyling non è però stato lineare, i problemi strada facendo di certo non sono mancati. I lavori sono iniziati nell’estate del 2021, gli operai si sono concentrati nel complesso scolastico per poi passare alla palestra dove il progetto è stato rivisto a causa di ostacoli emersi duranti i lavori.

La scadenza per la riapertura della scuola era stata fissata per l’inizio dell’anno scolastico, ma per motivi di sicurezza si era deciso di far slittare il rientro in classe degli alunni della De Amicis a lunedì 9 gennaio. Gli scolari momentaneamente sono ospitati alla ex Ferrucci e alla Leopardi. Una scelta, quella del rinvio del rientro in classe, dettata da motivi di sicurezza: impensabile ipotizzare una convivenza tra gli alunni e gli operai impegnati in palestra nei lavori di recupero.



E la scadenza ora potrebbe slittare ulteriormente. Ma per avere la conferma sarà necessario attendere la giornata di domani, quando ci sarà un incontro tra la ditta e l’amministrazione comunale, come anticipa Tiziana Borini, assessore alle Politiche Educative: «I lavori non sono ancora terminati ma siamo alle battute finali. La ditta ci deve comunicare quando gli operai lasceranno il cantiere», spiega l’assessore.



Riprende Borini: «Oltre alla pulizia dell’immobile, dobbiamo allestire la scuola con il nuovo arredamento che è stato ordinato tempo addietro». Non solo. «Servirà anche un giusto coordinamento con la direzione scolastica per organizzare il trasloco del materiale didattico». Conclude l’assessore: «Come amministrazione comunale non vediamo l’ora di riaprire la scuola, sappiamo benissimo quanto la De Amicis sia inserita nel tessuto sociale della città e l’importanza che ha per storia e tradizione nel quartiere Adriatico. Il complesso è stato totalmente ristrutturato, per dare maggiore sicurezza si è deciso di modificare il marciapiede antistante il portone della scuola in corso Amendola».



Anche in caso di un eventuale slittamento di qualche giorno, la scuola a breve tornerà operativa con la ditta che è riuscita a portare a termine questo intervento nonostante le difficoltà legate al Covid, al reperimento delle materie prime e all’importante modifica progettuale intrapresa nei locali della palestra dove le sorprese in senso negativo di certo non sono mancate.