ANCONA - Dopo l’ennesimo appello dell’amministrazione volto a un maggior utilizzo delle navette e dei parcheggi scambiatori, arriva anche l’ordinanza anti caos traffico. Per i prossimi due weekend la galleria San Martino rimarrà chiusa alle auto in uscita. Il provvedimento è stato firmato dal comandante della polizia locale, Marco Ivano Caglioti ed è valido per il 16, 17, 23 e 24 dicembre, dalle ore 15 alle 20. In pratica la fascia oraria dove nelle scorse settimane il traffico è andato in tilt per poter raggiungere il centro.

Le limitazioni

Nei giorni previsti dall’ordinanza, verrà istituto il senso unico di marcia dalla rotatoria degli Archi in direzione centro. Al parcheggio di via San Martino i veicoli in uscita avranno l'obbligo di svolta a sinistra. L'ordinanza specifica che si potrà adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario per mantenere fluida la circolazione in centro. La polizia locale presidierà la viabilità con sei pattuglie. Tre saranno attive dal primo pomeriggio e saranno dislocate nelle zone nevralgiche del parcheggio Stamira-via San Martino, di piazza XXIV Maggio (per il traffico pedonale) e di via Vecchini.

Il presidio

Sarà inoltre presente una pattuglia antinfortunistica e due si uniranno a partire dalle 18. A questo presidio faranno da supporto anche alcune squadre messe a disposizione da M&P, che controlleranno gli impianti semaforici di tutti i park cittadini e comunicheranno via radio la situazione alla polizia locale. Laddove si ravvisassero situazioni di congestione, gli agenti si riserveranno la possibilità di deviare il traffico su altri percorsi, fatta eccezione per i mezzi pubblici e per i residenti.“Ancona che parcheggia” è il nome della campagna di comunicazione messa in campo da Comune ed M&P per incentivare l’utilizzo delle navette gratuite e dei parcheggi scambiatori. Le parole del vice sindaco e dell’assessore alla Mobilità Urbana Giovanni Zinni: «Siamo felici di accogliere i visitatori e i cittadini per le numerose iniziative delle festività e per lo shopping natalizio. Vogliamo che tutti possano godere di queste giornate senza stress e senza il problema di trovare un posto per l'auto». Per questo «speriamo che i parcheggi scambiatori e le navette gratuite che abbiamo messo a disposizione possano funzionare al meglio. Sicuramente a partire da metà pomeriggio sarà difficile parcheggiare in centro, ma se il traffico resterà fluido le navette e in generale i mezzi pubblici saranno la soluzione giusta per arrivare in centro».

Le linee

Domani è atteso il primo banco di prova. Sono tre le linee che dalla prima periferia raggiungono il centro: la rossa parte dal terminal delle Tavernelle; la blu dal capolinea di piazza Ugo Bassi e la verde dal park degli Archi. L’uso delle navette è gratuito e le corse, attive nei festivi e nei giorni prefestivi, sono operative dalle 15 alle 21. Il capolinea del centro è piazza Cavour. È prevista l’apertura straordinaria festiva dei parcheggi Archi, Traiano, Cialdini e del parcheggio Umberto I con utilizzo gratuito.