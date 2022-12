«Correte, una mia amica si vuole ammazzare ad Ancona». Invece era davanti alla tv: si pensa allo scherzo di cattivo gusto

ANCONA- Forse un allarme eccessivo o forse si è trattato di uno scherzo di cattivo gusto che potrebbe avere conseguenze per il giovane ideatore residente a Milano. E' avvenuto questa notte - 6 dicembre - ad Ancona in zona Piano in seguito ad una telefonata dello stesso ragazzo al centralino operativo del 118 di Milano in cui annunciava l'imminente volontà suicida di una sua amica - comunicatagli via telefono - residente nel capoluogo marchigiano.

L'intervento

Subito si sono recati sul posto i mezzi della Croce Gialla, l'automedica e alcune Volanti della Questura che hanno potuto solo constatare che la ragazza in questione, ignara della vicenda, era nella propria abitazione insieme alla madre intenta alla visione di un film.