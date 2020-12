Ancona, in coda per il tampone rapido. Migliaia le persone già prenotate per l'esame rapido al Palaindoor

ANCONA - In coda per il test rapido. Al Palaindoor di Ancona sono iniziate questa mattina (18 dicembre) le operazioni per lo screening di massa. Oltre 7mila le prenotazioni già arrivate, diverse le fasce orarie già complete fino al 23 dicembre (ultima data prevista per ora). Tra le persone in attesa prima delle 8.30 anche chi aveva prenotato il test per la fascia oraria successiva ma che ha deciso di presentarmi prima. Per effettuare la prenotazione si può andare sul sito del Comune di Ancona (comune.ancona.gov.it) oppure contattare i numeri 0712222112 - 2222303 - 2223071- 2223089 e 2222934. Il giorno del test portare mascherina, documento di identità, tessera sanitaria, modulo di accettazione compilato (si trova nel sito del Comune). Il risultato del test si avrà dopo circa 20 minuti. Chi risulterà positivo dovrà fare il tampone molecolare. Possono fare il tampone gratuito tutti i residenti ad Ancona, ma anche i non residenti che soggiornano stabilmente in città per studio o lavoro. Non possono fare il tampone: persone che hanno sintomi che indichino un'infezione da Covid-19;

persone attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo; chi è in stato di isolamento per test positivo negli ultimi tre mesi; chi è attualmente in quarantena o in isolamento fiduciario; se si già prenotato l'esecuzione di un tampone molecolare; persone che eseguono regolarmente il test per motivi professionali; minori sotto i 6 anni;

i ricoverati nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie comprese le case di riposo pubbliche e private.

