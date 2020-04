ANCONA - Giulia accende una luce di coraggio tra le ombre della frustrazione in spiaggia. Su tutta la costa marchigiana gli operatori temono di affrontare una stagione balneare durissima, alcuni pensano addirittura alla resa. Si potrà andare al mare? Come mantenere le distanze? In che modo sanificare? Buio. Ma lei, Giulia Cappella, 33 anni originaria di Loreto, ha vinto la paura. Non c’è Covid che tenga, i sogni sono sacri e vanno realizzati. La sua forza d’animo è stata più forte di tutto e l’ha trascinata a presentarsi dal notaio con la ex proprietaria Paola Baleani per rilevare lo stabilimento balneare La Playa. Siamo a Palombina, nel tratto di litorale tra vecchia stazione ferroviaria e il cavalcavia al confine tra i comuni di Ancona e Falconara.

Un guanto di sfida lanciato al pessimismo cosmico della pandemia e quello di lattice con cui Giulia, mascherina in volto, ha formalizzato il passaggio di consegne dello chalet. «Sedersi su quella sedia e firmare i documenti non è stata una cosa semplice, fino all’ultimo ero incerta sul da farsi anche perché stavo ipotecando il mio futuro». Ma non ha mollato. «Nonostante i timori ho chiuso gli occhi e ho firmato. È stata una liberazione. Le incertezze restano, ma bisogna andare avanti a testa alta, ho una bambina e lo devo anche a lei e al suo futuro». Una firma pesante che Giulia è riuscita a mettere grazie all’aiuto di alcune persone. © RIPRODUZIONE RISERVATA