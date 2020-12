A spasso di notte senza mascherina: «Siamo immuni al virus». La polizia non ci casca: maxi multa per due giovani

ANCONA - «Non siamo congiunti, ma siamo immuni al virus». Per questo passeggiavano senza mascherina, a braccetto, perché «fa freddo e così ci scaldiamo un po’». Violando il coprifuoco. Ma che ci facevano in giro alle 2,30 della notte?

«Andiamo a comprare le sigarette». Sentita questa, i poliziotti proprio non hanno potuto chiudere un occhio. Li hanno identificati e poi li hanno multati per il mancato rispetto delle normative anti-Covid: fanno 400 euro a testa, ridotti a 280 se la sanzione verrà pagata entro cinque giorni. Il controllo da parte degli agenti della Squadra Volante è avvenuto l’altra notte in corso Carlo Alberto. Quando tutta Ancona era chiusa in casa, i due albanesi, di 21 e 23 anni, sono stati sorpresi mentre passeggiavano al Piano, uno sotto braccio all’altro.

Si scaldavano, d’accordo. Ma il coprifuoco? Subito i poliziotti li hanno affiancati e hanno proceduto a identificarli. Per prima cosa, hanno chiesto il motivo della loro presenza in corso Carlo Alberto, considerando il divieto di uscire dopo le 22 imposto dall’ultimo Dpcm. «Stiamo andando a comprare le sigarette», si sono giustificati i due. Che, peraltro, non indossavano nemmeno la mascherina. «Siamo immuni al Covid», hanno provato a giustificarsi. Difficile credergli, visto che il vaccino non è ancora stato distribuito. Di conseguenza, i due albanesi sono stati invitati a tornarsene a casa. Con una super multa.

