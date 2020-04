ANCONA Le parole d’ordine saranno: «avere tanta pazienza». La fase 2, che implica l’allentamento delle maglie del lockdown, non si tradurrà in un repentino ritorno alla normalità, cosa ormai evidente, ma si tratterà di una graduale ripartenza, le cui linee guida sono al momento al vaglio dell’amministrazione. I nodi da sciogliere, però, sono diversi, a cominciare dalla voragine di circa 10 milioni di euro in meno per mancate entrate con cui il bilancio comunale dovrà fare i conti. «Uno dei temi centrali è proprio come gestire economicamente la ripartenza, considerando le mancate entrate ed i costi sostenuti – traccia il quadro il sindaco Valeria Mancinelli –. A giugno dovremo rifare una variazione di bilancio, ma quotidianamente ci confrontiamo con la questione del finanziare o meno una cosa. Servono certezze».







Così come alle imprese, anche alle amministrazioni serve liquidità e lo stanziamento di risorse aggiuntive è uno dei punti cardine affrontati nel tavolo di confronto tra governo ed Anci, in vista del decreto di aprile in cui inserire i contributi ai Comuni. Intanto, però, si ragiona su come rialzare le saracinesche della città, tenendo a mente che «la fase 2 sarà positiva perché è la ripresa della vita, ma anche molto più complicata del lockdown dal punto di vista organizzativo. Servirà da parte di tutti, famiglie, istituzioni, cittadini, tanta pazienza», l’appello del primo cittadino.



Ed inoltre, c'è da capire «quante attività riapriranno e come lo faranno: in questi giorni, per fare un esempio, abbiamo iniziato a dialogare con Fincantieri, insieme a Conerobus, perché l'amministrazione deve occuparsi della mobilità e del trasporto pubblico, che sarà una delle questioni principali. Quanti operai torneranno a lavorare? Su quanti turni? Perché è diverso organizzare il trasporto per mille o per 3500 operai, considerando che per mesi e mesi si dovranno evitare assembramenti. Finché non sappiamo cosa e come riapre, è difficile organizzarsi». E Mancinelli cita l'avversario politico Massimo Garavaglia, deputato della Lega, «che ha detto una cosa di buon senso: il governo non può dire all'ultimo cosa riaprire il 4 maggio. Dobbiamo saperlo almeno 15 giorni prima, per organizzarci». Nel frattempo, si procede con la gestione della fase 1 e di quegli appuntamenti che, a causa del lockdown, non potranno svolgersi come da tradizione. A partire dal 25 aprile, «che sarà una cosa tutta virtuale, con uso di mezzi come radio e tv locali per far vivere la connessione, anche senza la vicinanza fisica». Non si sbilancia troppo nei dettagli il sindaco, che ha previsto di annunciare a breve il palinsesto, declinato sulla situazione contingente, della festa della Liberazione e del giorno di San Ciriaco. «Posso dire che, per il 25 aprile, è previsto il tradizionale concerto con l'orchestra dei fiati, benché virtuale, e per il Patrono, il teatro delle Muse sarà protagonista, pur senza persone». Ed a proposito di San Ciriaco, «a Pasqua e Pasquetta gli anconetani sono stati bravissimi e così è rimasto disoccupato. Non c'è stato bisogno dei suoi 'scoppoloni de notte'». Ultimo aggiornamento: 06:39