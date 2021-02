Emergenza Covid senza fine: fiera di San Ciriaco e Giardino in Fiore cancellate

ANCONA - C'erano tante speranze ma anche tanti dubbi. E alla fine hanno prevalso questi perchè con tanto di comunicato il Comune di Ancona ha chiuso - non senza amarezza - la questione. «Come disposto dalla Giunta nella seduta del 2 febbraio scorso - recita il comunicato - tenuto conto del permanere dello stato di emergenza da pandemia Covid-19 fino a tutto aprile 2021, si informa che le edizioni 2021 di “Giardino in fiore” e “Fiera di San Ciriaco” sono sospese. Pertanto per quanto riguarda nello specifico la fiera patronale non sarà emanato il bando per la partecipazione e non dovranno essere presentate le relative domande».

