Cornicione a rischio distacco sul cavalcavia: arrivano i vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una squadra dei vigili del fuoco ieri mattina è intervenuta a Pontelungo, allo svincolo tra la statale 16 e Candia per mettere in sicurezza il viadotto. L’intervento si è reso necessario per un problema che si è verificato sotto il guardrail. In sostanza, si è staccato per un paio di centimetri il copriferro che corre lungo il viadotto. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a sistemare il cornicione che era a rishio distacco, e verificato la stabilità e le condizioni di sicurezza del ponte.