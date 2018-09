Corniciaio aggredito in piazza: testimone porta in aula le fotografie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA «Verso piazza Roma due ragazzi si sono diretti verso il mio assistente che mi stava accanto e hanno iniziato a chiedere insistentemente la tela che teneva sotto braccio L’hanno strappata dalla carta, poi ad un certo punto ho ricevuto un colpo in testa con un ombrello. Sono stato afferrato, lasciato e di nuovo afferrato. Alla fine sono caduto a terra».Sono queste le parole rilasciate in aula dal corniciaio 45enne che lo scorso 13 marzo era rimasto vittima, assieme a un suo dipendente, dell’aggressione avvenuta in pieno centro cittadino e attribuita dalla procura a due giovanissimi: un anconetano di 21 anni e un 20enne di origine tunisina. Il primo è stato giudicato a luglio con il rito abbreviato. Per l’altro, invece, si è aperto il dibattimento in tribunale ieri mattina. Davanti ai giudici hanno sfilato vari testimoni e le due vittime: un corniciaio e il suo assistente. Erano stati agganciati nei pressi di piazza Roma, strattonati e colpiti dai due ragazzi. Stando a quanto emerso in udienza, il primo a essere preso di mira dal duo era stato il collaboratore del 45enne che teneva con sé una grossa tela. Uno dei due imputati mirava al quadro del valore di circa mille euro. Una teste che aveva assistito alla scena ha anche prodotto di sua iniziative una serie di fotografie scattare il 13 marzo ritraenti sprazzi della bagarre.