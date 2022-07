Si perdono nello stradello per la spiaggia di Portonovo: turisti tedeschi salvati

ANCONA – Hanno imboccato il vecchio stradello per Portonovo e si sono persi nel bosco. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per rintracciarli. La disavventura è capitata ad una coppia di turisti tedeschi, questa mattina. Avevano parcheggiato a monte, poi si sono avventurati nella boscaglia, forse nella speranza di raggiungere prima la spiaggia con una scorciatoia. Quindi, i due fidanzati hanno perso l'orientamento e hanno chiesto aiuto al Nue 112. A Portonovo è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Ancona che, seguendo le loro indicazioni, hanno ritrovato i due turisti. La ragazza era piuttosto agitata, per cui si è preso necessario anche l'intervento di un'ambulanza: è stata accompagnata al posto di guardia medica, inaugurato proprio oggi nella baia, per ricevere le cure del caso.