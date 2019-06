Coppia a fare la spesa: i ladri sfondano la porta blindata e razziano oro e gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Escono per fare la spesa e al ritorno trovano la porta sfondata e la casa svaligiata. La cosa strana è che nessuno, nel palazzo di cinque piani, ha sentito niente nonostante il frastuono che i ladri devono aver fatto per abbattere la porta blindata a colpi di martello e piede di porco. Il furto è avvenuto in pieno giorno in un appartamento al quarto piano di via Piave 14. I proprietari, una coppia di pensionati sulla settantina, erano usciti per la spesa al supermercato poco prima delle 10 e sono rientrati attorno alle 11 di ieri. I banditi hanno svuotato armadi e cassetti, gettando tutti i vestiti sul letto. Hanno rubato pochi soldi (una cinquantina di euro trovati in un portafogli) e svariati gioielli, i ricordi di una vita: un paio di anelli, delle collane d’oro e argento, bracciali, orecchini e anche un orologio d’oro. La refurtiva non è stata ancora quantificata, ma si parla di alcune migliaia di euro, senza considerare i danni alla porta blindata.