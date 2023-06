Brecce Bianche, violento litigio dopo una serata ad alto tasso alcolico: arriva la Polizia e riporta la pace tra fidanzati

ANCONA - Il famoso proverbio recita che “l'amore non è bello se non è litigarello”, ma quando ci si mette di mezzo l'alcol la situazione rischia di degenerare: come è successo l'altra notte a Brecce Bianche, quartiere di Ancona, con la Volante che è dovuta intervenire per sedare un litigio tra due conviventi. La coppia aveva trascorso la serata ad una festa, durante la quale la donna avrebbe alzato parecchio il gomito: poi - secondo il racconto del compagno - avrebbe continuato a bere anche a casa e nel tentativo di farla smettere sarebbe esploso il diverbio.

Una situazione incandescente che ha indotto l'uomo ad allertare le forze dell'ordine per evitare che la donna lo cacciasse via di casa.

Con l'arrivo dei poliziotti la coppia, di 49 anni, ha raccontato cosa era accaduto e la donna ha ammesso di avere ecceduto, nell'alcol e nelle parole. Ma ha sottolineato di non avere nessuna intenzione di sporgere denuncia. Della serie: tutto è bene quel che finisce bene. Fino alla prossima lite.