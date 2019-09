Coppia di fidanzatini pestata dalla baby gang, poi selfie per vantarsi sui social

di Federica Serfilippi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prima le provocazioni e la ricerca di uno scontro fisico con un gruppetto di 15enni fermati lungo corso Garibaldi. Poi, dopo neanche due ore, le minacce e il pestaggio ai danni di una coppia di fidanzatini e il pestaggio al porto, all’altezza del palazzo dell’Authority. È la cronistoria della serata di follia trascorsa da un branco di baby bulli che lo scorso sabato ha scatenato il terrore durante la Notte Bianca.La gang è composta da almeno otto giovanissimi, tutti di età compresa tra i 14 e i 16 anni. Durante la festa per le vie del centro, i ragazzini terribili sarebbero continuamente andati a caccia di vittime con il solo scopo di attaccare briga, vantandosi poi sui social delle scorribande commesse. Dopo la zuffa sventata dalla mamma karateka di un 15enne, intervenuta appena in tempo per evitare che il figlio venisse colpito al volto da un bulletto, è emerso un nuovo episodio di violenza. Per protagonista avrebbe la stessa comitiva entrata in azione lungo corso Garibaldi. Questa volta, a farne le spese è stata un coppietta di 17enni agganciata al porto, tra il ristorante La Bitta e il palazzo dell’Authority.