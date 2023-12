ANCONA - Non solo luci sfavillanti, tavole imbandite e famiglie che si ritrovano festanti. C’è un Natale più triste, senza sorrisi, con il rumore stordente del silenzio che toglie calore e colore. Spesso questo Natale resta nascosto, destinato all’ombra dell’anonimato perché ai margini della vita quotidiana la sofferenza non fa notizia, e quasi nessuno la racconta. Quasi. Perché poi capita che malattia e solitudine incontrino angeli custodi con la divisa di soccorritori.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Tamponamento ad Ancona: mamma ventenne e bimba di pochi giorni portate in ospedale per accertamenti

I soccorsi

Il personale della Croce Gialla di Ancona si è ritrovato a gestire delle situazioni strappalacrime. Lacrime di dolore, come quelle che hanno solcato il viso di un pensionato colto da malore la vigilia di Natale sotto gli occhi dei parenti e della moglie. Arrivato al pronto soccorso, è scoppiato a piangere raccontando che si sentiva in colpa perché dopo 66 anni di matrimonio era la prima volta che trascorreva il cenone senza la moglie. I militi della Croce Gialla hanno cercato di consolare l’uomo distrutto dal dolore. Fino all’ultimo ha stretto loro la mano come a trovare un conforto al pensiero di non poter essere al fianco della moglie. Vigilia commovente anche quella di un’altra coppia di anziani residenti a Torrette.

Hanno chiamato l’ambulanza per un malore che aveva colpito la donna. Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla, il personale ha subito rilevato i parametri vitali all’anziana. Tutto era nella norma, tanto da spingere i militi a chiedere il motivo della chiamata. Con tutta la dolcezza del mondo, la donna in compagnia del marito, ha ammesso di aver chiamato il 118 per scambiare due parole con qualcuno in un momento di sconforto. Il personale della Croce Gialla si è fermato qualche minuto all’interno dell’abitazione pur restando in contatto con la stessa centrale operativa del 118. Un paio di minuti che hanno reso speciale la vigilia di Natale ai due nonnini soli. Magari hanno immaginato che dietro le tute arancioni ci fossero i nipoti che non hanno mai avuto.