Il controsoffito cede all'impovviso e l'operaio precipita a terra da tre metri

ANCONA - Cede un controsoffitto: operaio cade da un’altezza di circa tre metri. È accaduto ieri mattina, attorno alle 8.30, in un’azienda di via Albertini dove una ditta stava svolgendo alcuni lavori d’idraulica. L’uomo ha riportato nella caduta varie contusioni ed è stato trasportato all’ospedale di Torrette dai militi della Croce Gialla di Camerano. Le sue condizioni non sono mai state giudicate gravi e durante il trasporto è rimasto sempre cosciente. Sul posto, per i rilievi di rito, sono intervenuti sia gli ispettori dell’Asur che i carabinieri della stazione di Brecce Bianche.