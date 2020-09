Controllori di regole Covid sugli autobus delle scuole

ANCONA - Controllori Covid su scuolabus e mezzi Conerobus impiegati nelle linee più frequentate dagli studenti e nelle ore di punta. L’ipotesi è sul tavolo del sindaco Valeria Mancinelli che oggi si confronterà sul problema trasporti scolastici con Muzio Papaveri, presidente di Conerobus. Così come il Comune cercherà di individuare un’alternativa allo stop delle mansa a tempo prolungato, per ora impossibile da garantire a causa della promiscuità che si verrebbe a creare. Mentre per gli alunni del tempo pieno la mensa è garantita, con i pasti serviti nelle varie class.



Se gli alunni a scuola saranno controllati dal personale scolastico, maestre e professori, chi garantisce che siano rispettate le misure basilari di sicurezza (distanza, mascherine)? La domanda è arrivata da alcuni genitori durante la diretta Facebook effettuata dal sindaco Valeria Mancinelli che, affiancata dagli assessori Tizian Borini (Pubblica istruzione), Stefano Foresi (manutenzioni) e Paolo Manarini, ha fatto il punto sulla scuola in vista della riapertura del 14 settembre. «Stiamo ragionando, anche sul fronte dei fondi, per avere sugli scuolabus e a bordo dei mezzi Conerobus - ha risposto il sindaco - personale dedicato al controllo e al rispetto delle regole almeno nelle ore di punta e sulle linee più trafficate. Personale dedicato a verificare, controllare e segnalare che non rispetta le norme di sicurezza e le regole decise quando si utilizzano mezzi pubblici».

Il fronte trasporti scolastici presenta ancora delle criticità, «anche perchè le ultime decisioni sono state comunicate solo lunedì» ha ricordato la Mancinelli. Per il numero di mezzi e personale non è escluso il ricorso a noleggi, così da non lasciare nessun studente a terra. Ma quanti bus in più servono e dove? Le prime risposte potrebbero arrivare oggi dopo il confronto tra il sindaco Mancinelli gli assessori con il presidente Papaveri di Conerobus. Anche se, sulla base delle esperienze degli anni precedenti, alcune criticità sono già emerse. «La linea 46 sarà potenziata» ha precisato la Mancinelli durante la diretta Facebook. Così come potrebbe essere necessario rafforzare il servizio sulle direttrici del 2 e del 3, visto la concentrazione di studenti ad esempio nelle fermate di piazzale della Libertà per chi è diretto ai licei Rinaldini, Artistico e Savoia-Benicasa. Oppure per i ragazzi che arrivano dall’hinterland ad esempio allo scientifico Galilei o all’Itis di Torrette.

Per quanto riguarda gli scuolabus, il Comune dovrebbe riuscire a fronteggiare la domanda con i propri mezzi. Anche se «abbiamo già preso contatti con alcuni privati» ha specificato la Mancinelli, così da fronteggiare eventuali necessità. La Giunta ha inoltre stabilito i criteri di rimborso delle tariffe scuolabus dell’anno scolastico 2019/20, interrotto dal lockdown a marzo. «A chi si iscrive di nuovo avendo potrà essere rimborsata parte della seconda rata dell’iscrizione all’anno scolastico 2020/21, costituendo una sorta di borsellino elettronico». Un esempio di rimborso: rata intera 250 euro, mesi non fruiti 3 su 9 con un rimborso di 83 euro. Chi invece «è uscito definitivamente dalla scuola dell’obbligo o non si è iscritti nuovamente al trasporto, verranno rimborsati previa domanda scritta con i moduli» che a breve saranno resi disponibili.

Il servizio di ristorazione a scuola inizierò il 28 settembre. E sarò «garantito agli alunni del tempo pieno, con i pasti serviti dal personale al banco - ha specificato la Mancinelli durante l’incontro online - perchè le classi resteranno nelle loro aule così da evitare promiscuità nel salone mensa». Quella promiscuità che invece per ora sembra impossibile evitare per gli alunni del tempo prolungato. «Per questi alunni non c’è possibilità di effettuare il servizio mensa» ha sottolineato il sindaco, suscitando le proteste dei genitori che invece hanno scelto questa opzione didattica. «Nel tempo prolungato fino allo scorso anno scolastico venivano uniti gli alunni delle diverse classi in un unico spazio mensa - ha spiegato la Mancinelli - Ora questo non è possibile proprio per evitare la promiscuità dei gruppi-classe. Alternative? Se le famiglie del tempo prolungato si organizzano per mantenere ogni gruppo-classe separato così da avere personale di sorveglianza in ogni classe possiamo ragionare di garantire il pasto.». E per le mense, l’assessore Borini ha raccomandato «ai genitori che hanno scelto il tempo pieno di iscrivere i figli anche a mensa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA