Ancona, fari spenti e vetri oscurati: raffica di multe della Polizia locale

ANCONA - Controlli notturni dei vigili urbani di Ancona: raffica di multe, soprattutto per fari non funzionantri e vetri indebitamente oscurati. Proseguono i controlli serali disposti dal Comando Polizia Locale nel territorio comunale, in questa seconda uscita i controlli si sono incentrati sulle vie del centro cittadino, per la verifica del rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada.

Numerose le sanzioni elevate, tra cui 2 per mancata copertura assicurativa, 5 per revisione scaduta, 6 sanzioni riferite all'efficienza dei fari e una all'irregolare collocazione di pellicola oscurante sui vetri, una per guida con patente scaduta di validità, per mancanza di documenti al seguito, una per guida senza cinture di sicurezza allacciate e una guida senza lenti. Anche in questa seconda giornata di controlli, le violazioni prevalenti, riguardano l'efficienza dei veicoli nelle ore notturne, in particolare fari bruciati.