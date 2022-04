Ubriachi alla guida, denunce e patente ritirata a tre automobilisti. Sequestrati tre veicoli senza assicurazione

ANCONA – Ubriachi alla guida: tre denunce e altrettante patenti ritirate. È il bilancio dei controlli eseguiti nelle serate di venerdì e di ieri dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Ancona. Sono stati denunciati in stato di libertà tre italiani di 27, 40 e 53 anni perché sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito, rispettivamente in via Marconi, in via Aspio e in via Filonzi. A tutti è stata ritirata la patente. Inoltre, i carabinieri hanno elevato 10 contravvenzioni per guida senza cintura di sicurezza e hanno sequestrato 3 auto che circolavano senza assicurazione.

Ultimo aggiornamento: 12:22

