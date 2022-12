Trovato con sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, arriva la denuncia

ANCONA - Proseguono i servizi di controllo straordinari del territorio disposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa, assicurati ogni fine settimana al fine di prevenire fenomeni di criminalità diffusa nelle aree maggiormente a rischio.

Nella mattinata di ieri il servizio di prevenzione e di controllo del territorio è stato assicurato dal personale della Polizia di Stato unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche con particolare riguardo in zona Archi, Stazione FF.SS. e Piano San Lazzaro e dove venivano effettuati 2 posti di controllo durante i quali venivano controllati numerose persone e mezzi.

Nel pomeriggio, il personale della Polizia di Stato, unitamente ad un equipaggio della Squadra Mobile, coadiuvata anche dalla Polizia Locale, effettuava pattuglie appiedate in Piazza Cavour, Piazza Roma, Corso Garibaldi e Mazzini, al fine soprattutto di prevenire fenomeni di criminalità diffusa legata alle aggregazioni giovanili.

Gli operatori hanno assicurato la loro presenza lungo le vie del centro cittadino, che nonostante il clima poco favorevole, sono risultate comunque particolarmente affollate in questi giorni che precedono le festività natalizie.

Il servizio ha consentito di monitorare scrupolosamente alcune aree maggiormente sensibili. In particolare, nel corso della suddetta attività, gli operatori della Polizia di Stato, intervenivano presso i servizi igienici pubblici siti in Piazza Roma, dove rintracciavano e identificavano un uomo che possedeva un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente, ovvero, 10 grammi di hashish divisa in 14 involucri, probabilmente destinata allo spaccio nella piazza che veniva contestualmente sequestrata. L’individuo veniva deferito per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.