Ancona, controlli del territorio intensi: tre soggetti fermati. Per due di loro scatterà l'espulsione

ANCONA- Proseguono i controlli sul territorio previsti dalla Questura e dalla Prefettura. Nel corso delle ultime ore sono stati tre i soggetti fermati e per due di loro, a causa di vecchie pendenze, scatterà l'espulsione.

I casi specifici

Nei pressi della stazione gli agenti hanno identificato un soggetto, con l'obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, con in tasca un involucro di carta contenente marijuana (per uso personale, secondo quanto riferito). Sempre nel corso dei controlli, un altro soggetto di origini nigeriane è stato accompagnato presso il CPR di Bari in esecuzione al decreto di espulsione visti i numerosi reati contro la persona e contro il patrimonio in aggiunta a lesioni, rapina aggravata, danneggiamento, violenza e minacce a pubblico ufficiale. Infine, un 30enne di origini somale, è stato sottoposto a procedura di espulsione in quanto irregolare.