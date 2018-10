Controlli alla stazione: trovato e arrestato un latitante albanese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ieri mattina il personale del settore operativo di polizia ferroviaria di Ancona centrale, impiegato nei consueti servizi di vigilanza alla stazione centrale, ha fermato e identificato un cittadino originario dell’Albania. L’albanese in Italia è senza fissa dimora e dagli accertamenti è emerso che aveva numerosi precedenti di polizia ed era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla corte di appello di Firenze, per cumulo di pena. L’albanese, al termine di tutti gli atti effettuati come di rito in questi casi, è stato arrestato e accompagnato dagli agenti della polizia ferroviaria al carcere di Montacuto.