​Ancona, controlli serrati su tutto il territorio: tre arresti e tre denunce da parte dei carabinieri

ANCONA- Nell'ultimo weekend (20-21 maggio) i Carabinieri di Ancona nel corso dei controlli svolti su tutto il territorio hanno arrestato tre persone denunciandone altre tre che, attualmente, si trovano in stato di libertà.

Gli arresti

Per quel che concerne gli arresti, è stato dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di due uomini (un 35enne e un 34enne) con precedenti penali condannati ad una pena di 4 anni e 9 mesi per furto in abitazione, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale commessi nel 2020.

Stessa sorte per una donna di 61 anni che dovrà espiare una pena di otto mesi in regime di arresti domiciliari per il reato di furto aggravato.

Le denunce

Per quanto riguarda le tre denunce invece, nel primo caso si tratta di un 61enne trovato dai Carabinieri all'interno di un negozio di prodotti elettronici nel tentativo di rubare alcuni dispositivi. Poi un 42enne trovato con il tasso alcolemico oltre il consentito durante un controllo nella notte tra venerdì e sabato (19 e 20 maggio) in via dell'Agricoltura. Infine, in zona Collemarino, è stato denunciato un uomo di 58anni per essersi messo alla guida senza patente dal momento che gli era stata revocata nel 2017.