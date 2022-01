Senza mascherina nella sala giochi: scatta la multa e la chiusura del locale per 5 giorni

ANCONA - La Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Ancona, nell’ambito dei servizi disposti dal Prefetto di Ancona in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha effettuato, ieri sera, alcuni controlli in città, allo scopo di verificare il rispetto delle norme per il contenimento della pandemia, nonché della disciplina del TULPS.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME L’hater degli animali è tornato in azione: esche...

Sono stati controllati 3 locali, un ristorante sito nelle adiacenze del Passetto, un bar del centro e una sala giochi sita in via Generale Pergolesi.

Quest’ultima attività, già oggetto di precedenti controlli in cui era emersa la costante presenza di numerosi soggetti pregiudicati e alcuni extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno, è stata chiusa per 5 giorni su disposizione del Questore di Ancona, per il mancato rispetto delle norme anti-pandemia, in quanto la preposta di sala, T.G, 40 anni, è stata trovata a gestire il locale senza fare uso della prescritta mascherina. Il titolare della sala scommesse dovrà inoltre pagare una sanzione di 400 euro.

Al momento del controllo venivano identificati 15 avventori, molti dei quali con precedenti di polizia e penali. La verifica dei certificati verdi “green pass” non ha registrato anomalie, mentre un uomo di nazionalità tunisina di 38 anni è stato deferito all’A.G. per la violazione del testo unico sull’immigrazione in quanto non in regola con le norme sul permesso di soggiorno.

Sempre nella serata di ieri, il servizio di sicurezza urbana predisposto dal Questore di Ancona (pattuglie della Questura, delle unità cinofile e del reparto Prevenzione crimine di Bologna) oltre a presidiare Piazza del Plebiscito e le zone limitrofe, ha permesso di identificare 19 persone e controllare 13 autoveicoli, con l’elevazione di due verbali al codice della strada.





© RIPRODUZIONE RISERVATA