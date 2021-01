Sorpresi a girovagare in centro senza motivo, giovani nei guai: per 5 di loro scattano le super multe

ANCONA - Alla vista dei poliziotti hanno accelerato il passo, nella speranza di eludere il controllo. Niente da fare: i 15 giovani sono stati fermati e 5 di loro, appena maggiorenni, sono stati multati perché risiedono tra Osimo e Castelfidardo e non hanno fornito una valida giustificazione sulla loro presenza ad Ancona. Le sanzioni sono scattate martedì pomeriggio dalle parti di piazza Malatesta, dove una Volante della questura ha intercettato il gruppo di amici che, tra l’altro, non rispettavano le distanze. «Siamo venuti a trovare degli amici». E ancora: «Sto andando dal parrucchiere». Le scuse non hanno retto per 5 di loro arrivati da fuori Ancona in zona arancione: in tutto, 2mila euro di multa.

