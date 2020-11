Weekend di controlli a tappeto, le forze dell'ordine setacciano la città: nel mirino i furbetti del Covid

ANCONA - Controlli a tappeto nel capoluogo per verificare il rispetto delle normative anti-covid. Un weekend intenso per le forze dell'ordine impegnate in attività congiunte, come disposto dal prefetto, sotto il coordinamento del questore. Ai controlli hanno preso parte la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia municipale. Continueranno anche oggi e sono effettuati per il rispetto della normativa anticovid a tutela della salute dei cittadini e per la prevenzione dei reati di microcriminalità. Sono state controllate le zone dei centri commerciali, il centro città e i quartieri periferici, con particolare attenzione alla Baraccola, al Q2 e alle frazioni di Candia e Varano. Nel radar delle forze dell'ordine sono finiti anche i parchi. Nessuna criticità rilevata. Sono state identificate 78 persone e controllati 5 esercizi commerciali dalla polizia. Tutti hanno chiuso in orario e non è stata elevata alcuna contravvenzione.

