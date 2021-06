I carabinieri si avvicinano, lui li insulta e tenta di colpirli: denunciato un 19enne. Negli slip nascondeva un tesoro: 4.200 euro in contanti

ANCONA - Alla vista dei carabinieri ha perso il controllo: prima li ha insultati, poi ha tentato di colpirli e spintonarli. Per questo è stato denunciato un 19enne anconetano, d'origine marocchina. Per lui il guaio peggiore è il sequestro di una somma ingente che i militari della Compagnia dorica gli hanno trovato addosso: nascondeva negli slip 4.200 euro. Il denaro è stato sequestrato e ora sono in corso indagini per capire come se lo fosse procurato: c'è il sospetto della droga, ma il giovane non ha fornito indicazioni in merito né ha saputo giustificare il possesso di tutti quei soldi. Il controllo è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 18,30 in piazza Malatesta.

