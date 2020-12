A spasso senza mascherina o in giro durante il coprifuoco: sopresi dai carabinieri, scattano multe da 400 euro

ANCONA – Quattro persone sono state multate dai carabinieri della Compagnia di Ancona per la violazione delle normative anti-Covid, uno per il mancato uso della mascherine e tre perché circolavano in pieno coprifuoco senza un valido motivo. Con una sanzione da 400 euro è stato punito un anconetano di 67 anni perché passeggiava in piazza Cavout senza mascherina, ieri pomeriggio. In serata sono state multate altre 3 persone: alle 23,30 sulla Flaminia un 51enne in auto, dopo la mezzanotte un 36enne ucraino che camminava in via Giordano Bruno e attorno all'una un 27enne alla guida dell'auto della madre in via della Marina.

