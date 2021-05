Fermata con un po' di hashish sulla Statale. E uno scooterista senza patente si becca una multa da 8.500 euro

ANCONA - I carabinieri della Compagnia di Ancona hanno scoperto una 29enne di origine colombiana in possesso di droga, durante un controllo avvenuto ieri sulla Statale 16. I militari hanno intimato l'alt ad un Fiat Doblò con a bordo due donne: una si è mostrata particolarmente agitata, così è stata sottoposta ad una perquisizione. Era in possesso di circa 2 grammi di hashish, subito sequestrati. La 29enne è stata segnalata in qualità di assuntore alla prefettura.

Sempre nel corso dei controlli, i militari del Norm in piazza Kennedy hanno multato un 38enne anconetano che guidava un motociclo senza aver mai conseguito la patente. Ad attirare l'attenzione dei militari è stata la guida imprudente dell'uomo: con una manovra pericolosa, aveva attraversato un incrocio passando con il semaforo rosso. Il motociclo era pure privo di copertura assicurativa, così è stato sequestrato, mentre al 38enne sono state comminate sanzioni per circa 8.500 euro. Altre multe sono state poi elevate nei confronti di tre automobilisti che viaggiavano a velocità troppo sostenuta. Infine, sono stati sanzionati due giovani anconetani che giravano di notte, violando il coprifuoco.

