Soldi in cambio di consigli per la sosta, blitz dei carabinieri al mercato: denunciato parcheggiatore abusivo

ANCONA - Dava “suggerimenti” sulla sosta in cambio di un’offerta. Con le sue richieste di denaro sempre più insistenti braccava gli automobilisti, che si sentivano obbligati a consegnargli qualche moneta per evitare guai o per il timore di trovare, al ritorno, l’auto rigata. A fermare il parcheggiatore abusivo ci hanno pensato i carabinieri del Norm con i colleghi della Stazione di Ancona principale che hanno identificato e denunciato il 27enne di nazionalità nigeriana.



Il blitz è avvenuto ieri mattina in piazza d’Armi ed è il frutto di un servizio mirato predisposto dalla Compagnia dell’Arma dorica, dopo ripetute segnalazioni arrivate dalla zona del mercato del Piano, a più riprese assediata dai parcheggiatori abusivi. Il 27enne, attenzionato da qualche tempo, nel momento in cui è stato fermato per un controllo ha negato di svolgere l’attività abusiva, ma la testimonianze e gli appostamenti effettuati nei giorni precedenti lo smentiscono. Il nigeriano è stato portato in caserma, dove è emerso che aveva già un precedente in materia. L’anno scorso, infatti, era stato sanzionato dai carabinieri a Senigallia perché pretendeva offerte dagli automobilisti per i suoi consigli su dove posteggiare. A questo punto è scattata la recidiva, con tanto di denuncia a piede libero.

Dagli accertamenti è emerso che il 27enne è un richiedente protezione internazionale per motivi umanitari ed è in attesa di una risposta dalla prefettura. La denuncia non lo aiuterà certo a raggiungere l’obiettivo della permanenza in Italia. Il problema dei parcheggiatori abusivi è particolarmente sentito al Piano nei giorni di mercato. Più volte in passato le forze dell’ordine erano intervenute in piazza d’Armi per allontanare ragazzi, per lo più provenienti dall’Africa, che chiedono l’elemosina nei pressi dell’ex campo da calcio, tra modi insistenti e velate intimdazioni, soprattutto a scapito di donne e anziani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA