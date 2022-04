Droga, porto abusivo di un coltello e guida in stato d'ebbrezza: tre persone denunciate dai carabinieri

ANCONA – I carabinieri della Compagnia di Ancona durante lo scorso weekend hanno denunciato tre persone tra i 19 e i 46 anni per spaccio, porto abusivo di armi e guida in stato d'ebbrezza. Sabato pomeriggio al parco del Gabbiano, a Torrette, i militari in borghese hanno notato un 19enne che stava cedendo qualcosa a un coetaneo con fare sospetto. Subito i due sono stati controllati: sono stati trovati in possesso di circa un grammo di hashish. Il 19enne è stato denunciato, l'amico 20enne segnalato come assuntore alla prefettura. Sempre sabato i carabinieri di Falconara hanno denunciato un 46enne trovato in possesso di un coltello all'interno di un bar del centro, dove l'uomo era stato segnalato perché, ubriaco, infastidiva gli altri clienti. Una volta perquisito, è stato trovato con un coltellino dalla lama lunga 10 cm, subito sequestrato. Nella notte tra sabato e domenica, invece, sulla Flaminia i militari del Norm di Ancona hanno fermato una Fiat Punto guidata da una 40enne che sembrava ubriaco: sottoposto all'alcoltest, è emerso che la donna aveva un tasso alcolemico pari a 1,93 g/l. Per lei è scattata la denuncia a piede libero e, conseguentemente, il ritiro della patente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA