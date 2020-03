Senza assicurazione due ambulanze e anche il furgone di un’impresa funebre

ANCONA - Alcol e droga, certo. Ma nel mirino dei carabinieri non sono finiti solo gli sballati alla guida. Il pugno di ferro si è abbattuto anche sui furbetti delle assicurazioni. E senza fare sconti: i militari dell’Arma hanno sequestrato pure due ambulanze e il furgone di un’impresa funebre. Prosegue l’azione dei militari del Comando Compagnia Carabinieri di Ancona impegnati in una capillare attività di controllo del territorio. La task force con un massiccio numero di “gazzelle” del pronto intervento “112” del Nucleo Operativo e Radiomobile nel weekend ha presidiato i luoghi dove si registra lo spaccio di stupefacenti e le strade del capoluogo per garantire anche una circolazione sicura.

Sabato notte verso le tre, in via Strada Vecchia del Pinocchio, i militari del Norm hanno sorpreso alla guida di un’auto un anconetano di 53 anni, evidentemente ubriaco: aveva un tasso alcolemico pari a 1,05 g/l. Il veicolo è stato trasportato con il carro attrezzi fino all’abitazione di quell’uomo, mentre la patente di guida è stata ritirata. Nel pomeriggio i carabinieri avevano controllato un’auto che procedeva a bassa velocità in via Flavia, dentro c’erano due persone. Il conducente, un impiegato 51 enne originario della provincia di Foggia e residente a Jesi, sottoposto a una perquisizione, è stato trovato in possesso di un involucro - che teneva nascosto nei calzini - contenente circa mezzo grammo di eroina. I carabinieri hanno inoltrato una segnalazione al Prefetto per detenzione di stupefacenti per uso personale non terapeutico. Via la patente. Nell’ambito del controllo straordinario del territorio numerose sono state le contravvenzioni elevate per la violazione del codice della strada nei confronti di automobilisti indisciplinati. Il bilancio è di 14 quattordici veicoli senza l’assicurazione obbligatoria, tra cui due ambulanze e un furgone intestato a un’impresa funebre. Sono anche scattate multe nei confronti di 27 utenti della strada. In totale, sono stati decurtati 135 punti e comminate sanzioni amministrative per circa 20mila euro.

Controllano senza sosta i carabinieri, che con l’operazione “strade pulite” hanno messo sotto chiave dall’inizio dell’anno 112 veicoli senza assicurazione, per un totale di circa 100mila euro di sanzioni. Un’attività che s’inserisce nel contesto del monitoraggio delle aree di degrado della città sia per contrastare il fenomeno ambientale dell’abbandono dei veicoli che non marciano più, sia per mostrare ai cittadini una presenza visibile dello Stato.

Lo sguardo non è rivolto ovviamente solo alla strada. Venerdì notte i militari del Norm, hanno sanzionato due persone che avevano alzato troppo il gomito, arrecando disturbo alla quiete pubblica. Si trattava di un 47enne romeno che è stato sorpreso - poco prima della mezzanotte - a urlare sulle scale di un condominio di Via Marchetti, e di un 29enne, originario di Jesi e residente ad Ancona, che alle due di notte era stato controllato all’interno del Bowling sito in via Sacco e Vanzetti. A testimonianza che la morsa dei carabinieri della Compagnia di Ancona si stringe anche nei confronti delle persone moleste che abusano dell’alcol. L’asticella dell’attenzione è alta per prevenire degenerazioni di liti o aggressioni.

