Ancona, controlli antidroga: 18enne trovato con la marijuana

Questore Claudio Cracovia.

ANCONA - Prosegue senza soste l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato, fortemente voluta dalNegli ultimi giorni, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ancona hanno intensificato i controlli effettuando, unitamente alle unità cinofile ed al Reparto Prevenzione Crimine Umbria/Marche, pattugliamenti presso i luoghi di aggregazione come piazze, luoghi appartati e parchi, ma anche presso gli istituti scolastici del territorio dorico.E’ proprio in quest’ultimo ambito che, nel corso dei controlli effettuati nei pressi di alcuni istituti scolastici di II grado di Ancona, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di soggetti dediti all’uso di sostanze stupefacenti. Questa mattina un diciottenne, residente fuori provincia, controllato prima del suono della campanella, è stato trovato in possesso di una ventina di grammi di marijuana, già divisa in dosi, che lo stesso deteneva al fine di spacciarla. Per lui è scattato il sequestro della droga, di alcune decine di euro e di un bilancino di precisione, nonchè la denuncia all’autorità giudiziaria.