Contributi per gli affitti, scatta il bando del Comune di Ancona: ecco come fare per ottenerli

ANCONA - Il Comune di Ancona ha aperto i termini per la presentazione delle domande per la richiesta di contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2022 destinato a cittadini che occupano alloggi reperiti sul libero mercato. Il bando scadrà il 4 novembre 2022.



Possono presentare domanda i cittadini che hanno la residenza anagrafica nel Comune di Ancona, un regolare contratto di locazione nell’alloggio per cui si chiede il contributo, non sono titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione ovunque ubicata, hanno un reddito Ise non superiore ad 12.170,86 euro, pagano un affitto mensile non superiore ad 700 euro e sono in regola con il pagamento dei canoni di locazione.

L’importo del contributo è subordinato all’incidenza del canone annuo di locazione sul reddito, come da tabella:





La domanda può essere:



a) spedita tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Ancona Largo XXIV Maggio n. 1 – 60123 Ancona; sulla busta contenente la domanda il richiedente dovrà riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura “Domanda per l’erogazione del contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione – anno 2022″ Nel caso di raccomandata A.R. fa fede la data del timbro di spedizione dell’Ufficio Postale; l’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali.



b) consegnata a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona (Piano Terra Largo XXIV Maggio n. 1 – 60123 Ancona) nei seguenti orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

martedì e giovedì dalle ore15,00 alle ore 17,00;

sulla busta contenente la domanda il richiedente dovrà riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura “Domanda per l’erogazione del contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione – anno 2022″.



c) a mezzo di proprio indirizzo di posta elettronica certificata – saranno considerate valide solo PEC personali del richiedente, pena l’esclusione della domanda – all’indirizzo comune.ancona@emarche.it inserendo la domanda di partecipazione con la documentazione allegata, sottoscritta digitalmente oppure in formato pdf o altro formato non modificabile, avente per oggetto “Domanda per l’erogazione del contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione – anno 2021″.

Dove chiedere informazioni:

– telefonando ai seguenti numeri telefonici 071 222.2409/2414/2407;

oppure

– presso gli uffici della Direzione – U.O. Politiche per la Casa Viale della Vittoria nn. 37/39 – previo appuntamento da concordare telefonicamente;