Contrabbando ed evasione al porto: alla sbarra i vertici dell'organizzazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Contrabbando ed evasione, primi rinvii a giudizio per la maxi inchiesta sull’organizzazione criminale capace, tra il 2015 e il 2017, di spostare in Europa quintali di prodotti fantasma per eludere il pagamento dell’Iva e delle accise sulle merci. Le indagini del Gico di Ancona e dei funzionari dal Servizio Centrale Antifrode della Dogana di Roma e Bologna erano state coordinate pm Mariangela Farneti.