ANCONA - Viene denunciato un furto con scasso al distributore di benzina, per un sopralluogo arrivano due pattuglie dei carabinieri. Fatti i rilievi, un maresciallo passa in caserma e poi torna a casa. Dopo dieci giorni gli arriva la notizia di un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti. Il motivo? Aveva lasciato sulla sua scrivania i potenziali oggetti dello scasso, piccone e cesoie, dimenticandosi di informar il comandante delle attività svolte. Per l’Arma, negligenze meritevoli della sanzione disciplinare del rimprovero.

I giudizi

Una macchia sul curriculum illibato, che l’ufficiale ha provato a togliere via. Prima con un ricorso interno, poi andando davanti al tribunale amministrativo. Ci sono voluti quattordici anni per arrivare alla sentenza. Che, alla fine, è stata negativa per l’ufficiale dell’Arma: il ricorso, infatti, è stato rigettato dai giudici del Tar. Ora, al carabiniere (assistito dall’avvocato Maurizio Discepolo) rimane la strada del Consiglio di Stato. I fatti presi in esame dal Tar risalgono all’estate del 2009. All’alba del 31 luglio due pattuglie dei carabinieri erano arrivate al distributore di benzina di via Pontelungo, poiché era stato segnalato un furto. Tra i militari, c’era anche il maresciallo. Dopo aver eseguito i primi rilievi ed aver informato la centrale operativa, era rientrato in caserma. Nel suo ufficio aveva lasciato gli arnesi da scasso: un piccone arrugginito e un paio di cesoie. L’opzione del sequestro, come ricostruito dal Tar, era stata scartata. Poi il ritorno a casa per il riposo dopo il servizio notturno.

Il giorno stesso il suo comandante aveva redatto il verbale di sopralluogo - dopo essere andato a Pontelungo - chiedendo il sequestro degli arnesi. Il 10 agosto il comandante della Compagnia aveva notificato al maresciallo gli addebiti per non aver «informato il comandante interinale della Stazione delle attività svolte e per avere abbandonato sulla scrivania del proprio ufficio il materiale oggetto di eventuale sequestro». Alla fine, era scattata la sanzione del rimprovero, un biasimo formale che viene trascritto nella documentazione personale del carabiniere.

Le motivazioni

Il ricorrente si è difeso sostenendo che la vicenda, non essendo emersi particolari spunti investigativi, non richiedeva una «tempestiva informativa» al superiore. La decisione di non sottoporre gli arnesi a sequestro era stata assunta sulla base di «un’esperienza professionale pluriennale». Tutte contestazioni non accolte dal Tar, secondo cui al maresciallo «spettava il compito di riferire sull’operato della pattuglia». In pratica, con la sua omissione aveva disatteso la procedura ordinaria. Per onor di cronaca, nell’agosto del 2010 il gip ha archiviato le indagini sul colpo a Pontelungo.