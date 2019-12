Tre container cinesi pieni di abiti e zainetti contraffatti e pericolosi

ANCONA - La Guardia di finanza di Ancona, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, ha nel porto di Ancona oltre 155mila articoli di abbigliamento e accessori, quasi 16mila paia di scarpe da donna e circa 15mia zainetti per bambini raffiguranti la bambola “Lol Surprise”. A finire nel mirino dei Finanzieri e dei funzionari doganali in servizio presso l’area portuale, sono stati, in giorni diversi, tre autoarticolati, provenienti dalla Grecia, che trasportavano capi di abbigliamento e accessori prodotti in Cina destinati ad aziende sia nazionali che comunitarie. Gli abiti e le scarpe erano sprovvisti dei requisiti di conformità e sicurezza atti a fornire indicazioni su produzione, provenienza, filiera di importazione e commercializzazione e pertanto, potevano rivelarsi potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti. Gli zainetti invece erano contraffatti: da qui la denuncia.

