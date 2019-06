Consegna spontaneamente la cocaina ai poliziotti: adesso rischia la patente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Fermato ad un controllo, consegna spontaneamente la cocaina, ma rischia la sospensione della patente.Si tratta di un anconetano di 51 anni, fermato alle 22.30 circa durante un posto di controllo in Via Colombo mentre transitava a bordo della sua macchina unitamente ad altri due soggetti: gli agenti hanno sequestrato 1 gr. di cocaina che consegnava spontaneamente all’atto del controllo. Per l’uomo sono scattate le procedure che prevedono una serie di attività amministrative tra cui la sospensione della patente di guida, dei documenti validi per l’espatrio e l’istruttoria per i programmi di recupero per la tossicodipendenza.