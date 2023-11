ANCONA «È un onore». Cos’altro potrebbero dire i 24 cittadini che ieri, in occasione delle celebrazioni per il 4 novembre, sono stati insigniti in Prefettura delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana? Niente. Ed infatti, parlando con diversi di loro, quelle tre parole sono state le più comuni. L’onore di aver ricevuto dalle mani del Vice Prefetto di Ancona Davide Garra - il prefetto Darco Pellos si è collegato in streaming, bloccato a casa dal Covid - una pergamena firmata dal Presidente della Repubblica Mattarella e dalla premier Meloni che attesta, nero su bianco, il loro impegno nel sociale e nelle scienze.



Gli attestati



Medici, imprenditori, docenti, forze dell’ordine: per 19 di loro si è trattato del primo attestato di merito dell’Omri, l’ordine che raccoglie poco meno di un milione e mezzo di illustri italiani. Tra gli insigniti del titolo di Cavaliere, la porta di accesso all’Ordine, anche suor Pia Villani, al secolo Loriana Maria, responsabile per quasi 30 anni della Mensa del Povero ed ancora tra i volontari che la gestiscono. «Questo riconoscimento non è per me ma per tutto l’Istituto, per i volontari che ci hanno lavorato assieme a me per 38 anni» precisa però la religiosa. Sempre un attestato da Cavaliere è andato a Marco Pierpaoli, segretario della Confartigianato di Ancona e Pesaro Urbino.



L’omaggio



«Questa onorificenza va a tutta la comunità che ho l’onore di coordinare, ai miei collaboratori ed a tutti gli imprenditori che rappresento» è la sua dedica. Per altri cinque la cerimonia di ieri mattina ha rappresentato un passaggio di grado nell’Ordine. Come nel caso di Edoardo Rubini, nominato Cavaliere motu proprio dal presidente Napolitano nel gennaio del 2013 e diventato Ufficiale a dieci anni di distanza. Titolare del ristorante Emilia di Portonovo, Rubini organizza da anni un apposito servizio di salvataggio con gommone per i bagnanti. Proprio al suo equipaggio, oltre che alla famiglia, è andato il pensiero del ristoratore. «Vorrei condividere questa onorificenza con gli operatori che mi aiutano in questa avventura» ha detto. Insieme a lui, altri tre Cavalieri sono stati “promossi” Ufficiali, il secondo grado dell’Ordine. L’ultimo insignito è stato il ragionier Franco Varano, procuratore speciale del Gruppo Mondialpol, già Cavaliere dal 2003 e Ufficiale dal 2010, diventato Commendatore.