Coniugi guardano la tv: i ladri si chiudono dentro la camera della figlia

di Stefano Rispoli

ANCONA - «Abbiamo dormito sul divano per la paura» sospirano marito e moglie che domenica sera hanno rischiato di trovarsi faccia a faccia con i ladri. Chissà quante volte saranno passati alle loro spalle, probabilmente scalzi o passeggiando per non far rumore su un paio di piumini poi rubati insieme a un pantalone, mentre marito, moglie e i due figli erano in salotto a guardare un film in tv. Nemmeno il loro cagnolino si è accorto di niente. «In effetti abbiamo sentito dei rumori, ma pensavamo fosse il nubifragio», dice, ripensandoci, il proprietario, un agente di commercio anconetano che abita in una palazzina condominiale di tre piani. Forse non è un caso che i banditi abbiano scelto proprio una notte buia e tempestosa per svaligiare un appartamento al primo piano di via Cittadini, all’Aspio (Comune di Osimo, ma proprio al confine con Ancona) zona ripetutamente battuta da predatori di oro.